Названа причина пуска ракеты с "Аллигатора" по людям на учениях "Запад-2017"

Одной из основных версий ЧП является сбой в системе управления вооружением вертолета.

Первая информация о ЧП появилась 19 сентября в соцсетях, после об этом сообщил сайт 66.ru: 17 или 18 сентября на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52 из-за "сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы". "Пострадали, скорее всего, журналисты",— предположило издание.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) “Ъ” сказали, что никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, 18 сентября не было. "Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", “большом количестве тяжелораненых” — намеренная провокация или чья-то персональная глупость",— заявил представитель ЗВО. По его словам, на видеокадрах зафиксирован случай, происшедший "в другой период времени".

По данным "Ъ", "другой период времени" — 16 сентября. Как рассказал источник, близкий к штабу Воздушно-космических сил (воздушно-космических сил), на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52 ("Hokum B" по классификации НАТО, также известен как "Аллигатор"), в результате которого едва не погибли люди.

В тот день в 14.00 мск вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения "зачетного полета пары на выполнение огневых задач". В 14.47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух-земля".

На земле получили легкие ранения три человека (по информации РБК все они — военнослужащие) и повреждены две машины. Осколки С-8 буквально прошили металлические корпуса армейского фургона и бронеавтомобиля (см. видео).

Через два дня после ЧП полигон посетили Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.