Названа причина смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева

Озвучена официальная причина смерти экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который скончался утром 29 июня в Москве.
Как выяснилось, певец скончался в возрасте 47 лет из-за отека легких, который возник на фоне цирроза печени. Состояние Яковлева сильно ухудшилось за сутки до смерти, после чего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Life.ru. Пере смертью Олег Яковлев так и не пришел в сознание. Об этом сообщила его гражданская супруга Александра Куцевол, сообщает "Рен-ТВ". Она, в свою очередь, в качестве причины смерти Яковлева указывает остановку сердца.
На смерть своего товарища и коллеги отреагировал солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, заявивший, что для него смерть Олега стала шоком. Его слова приводит издание RT. "Соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы "Иванушки International", — сказал коллега Яковлева. — Это нелепая смерть".
Накануне друзья приезжали к Яковлеву в больницу и сидели рядом с ним в реанимации. "В палату пустили всех его близких. Видимо, врачи уже понимали, что Олег больше не встанет, поэтому позволили родным провести последние часы с ним", — вспоминает гражданская супруга экс-солиста группы "Иванушки International" Александра Куцевол в интервью "МК".
По ее словам, врачи уже не обнадеживали, так как Яковлев так и не пришел в сознание. "Попрощаться мы не успели с ним. И самые важные слова тоже не сказали", — сокрущается Александра.
Олег Яковлев был солистом группы "Иванушки International" в период с 1998 по 2013 годы, после чего начал сольную карьеру. В 2010 году у Олега скончалась старшая сестра Светлана, пишет ura.ru.
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