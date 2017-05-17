Названа самая пьющая страна в мире

Специалисты Всемирной организации здравоохранения признали Литву самой пьющей страной в мире.
При этом в стране развернута активная антиалкогольная кампания.
В Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя в пересчете на чистый этанол, уточняет данные ВОЗ директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро организации Гауден Галеа, пишет ura.ru.
Литовские власти в данный момент вводят новые ужесточенные правила реализации спиртного. Буквально на прошлой неделе парламентский комитет литовского Сейма принял решение сократить время продажи алкогольных напитков с 10 до 20 часов, а в воскресенье только до 15 часов, пишет "Национальная служба новостей". Также в Литве ограничивается доступ к сайтам, где есть реклама алкогольных напитков.
При этом Россия, вместе с Польшей, оказалась лишь на четвертом месте рейтинга с показателем чуть более 12 литров на каждого жителя, отмечает РБК. Согласно графику, который показали, журналистам, на втором месте расположилась Белоруссия (15 литров алкоголя в год на человека), третью строчку занимает Латвия (13 литров).
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