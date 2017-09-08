Названа цена iPhone 8 в России

В формах предварительного заказа разброс цен варьируется от 56 тысяч до 90 тысяч рублей. Речь идет не об официальных продавцах, а о тех, кто попытается привезти в страну "серые" смартфоны сразу после официального начала продаж, сообщает eer.ru.

Что касается официальной американской стоимости iPhone 8, то, по последним данным инсайдеров, она составит от 900 до 1200 долларов в зависимости от объема его внутренней памяти, пишет gazetadaily.ru. Официальной цены на iPhone 8 компания Apple пока не назвала.

Ранее на китайском сайте Weibo были опубликованы цены на новые iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Там стоимость девайсов достигает 1300 долларов, однако все зависит от модели и модификации. Эксперты, проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке смартфонов, сообщали, что если компания Apple хочет сохранить своих покупателей, то цены необходимо снизить до 1000 долларов, сообщает oane.ws.

Факт

Компания Apple намерена провести презентацию новых моделей iPhone 12 сентября.