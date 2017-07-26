Названы победители викторины от "Сибирских сетей"

Сибирские сети. Фото: архив ООО "Сибирские сети". Дикарева Ольга Николаевна (2 место). Фото: архив ООО "Сибирские сети". Кременок Александра Михайловна. Фото: архив ООО "Сибирские сети". Матюшин Илья Витальевич. Фото: архив ООО "Сибирские сети".

Награждение победителей состоялось вчера, 24 июля, в офисе компании "Сибирские сети".

Колин Никита.

Главный победитель Колин Никита Алексеевич получил главный приз — ТВ-ПРИСТАВКУ и 2 месяца бесплатного пользования услугой ИНТЕРНЕТ+ТВ. Ольге достался РОУТЕР и 1 месяц бесплатного ИНТЕРНЕТА и еще пять призеров получили стильные брендированные сувениры от компании "Сибирские сети" по адресу: П.Сухова, 2-в.

Шестого победителя Юлию (номер телефона начинается на 8 (913) 239-2Х-ХХ, не хватает в номере одной цифры) просим перезвонить в офис обслуживания абонентов ООО "Сибирские сети" по тел. 604-201 для получения приза.

Организатор: ООО "Сибирские сети". Подробную информацию о правилах проведения викторины, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу ул.Петра Сухова, 2-в.