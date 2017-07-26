Названы победители викторины от "Сибирских сетей"

С 7 по 20 июля 2017 года на сайте altapress.ru проходила викторина. В пятницу, 21 июля, генератор случайных числе выбрал 6 счастливых имён!
Награждение победителей состоялось вчера, 24 июля, в офисе компании "Сибирские сети".
Главный победитель Колин Никита Алексеевич получил главный приз — ТВ-ПРИСТАВКУ и 2 месяца бесплатного пользования услугой ИНТЕРНЕТ+ТВ. Ольге достался РОУТЕР и 1 месяц бесплатного ИНТЕРНЕТА и еще пять призеров получили стильные брендированные сувениры от компании "Сибирские сети" по адресу: П.Сухова, 2-в.
Шестого победителя Юлию (номер телефона начинается на 8 (913) 239-2Х-ХХ, не хватает в номере одной цифры) просим перезвонить в офис обслуживания абонентов ООО "Сибирские сети" по тел. 604-201 для получения приза.
Организатор: ООО "Сибирские сети". Подробную информацию о правилах проведения викторины, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу ул.Петра Сухова, 2-в.