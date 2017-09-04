Названы самые чувствительные эрогенные зоны у мужчин

На теле мужчин находится большое количество эрогенных зон, и о том, где именно расположены самые чувствительные из них, рассказали сексологи, пишет terrnews.com.
По утверждениям исследователей, голова является сплошной эрогенной зоной. Легкий массаж висков или поглаживание помогут снять напряжение. Мозг мужчин часто находится в постоянном напряжении, поэтому массаж головы отлично расслабляет, и помогает забыть о всех проблемах.
Массаж ягодиц также отлично расслабляет и возбуждает мужчин. Дело в том, что ягодичные мышцы самые большие на теле, поэтому в них накапливается напряжение, и их расслабление путем массажа или поглаживаний поможет настроить возлюбленного на нужный лад.
Ступни являются не менее чувствительной эрогенной зоной мужчин. Поэтому сексологи рекомендуют не забывать массажировать и их. Прелюдия с поглаживаниями в вышеназванных точках тела без сомнения доставить вашему партнеру удовольствие.
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