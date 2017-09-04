Названы самые чувствительные эрогенные зоны у мужчин

По утверждениям исследователей, голова является сплошной эрогенной зоной. Легкий массаж висков или поглаживание помогут снять напряжение. Мозг мужчин часто находится в постоянном напряжении, поэтому массаж головы отлично расслабляет, и помогает забыть о всех проблемах.



Массаж ягодиц также отлично расслабляет и возбуждает мужчин. Дело в том, что ягодичные мышцы самые большие на теле, поэтому в них накапливается напряжение, и их расслабление путем массажа или поглаживаний поможет настроить возлюбленного на нужный лад.



Ступни являются не менее чувствительной эрогенной зоной мужчин. Поэтому сексологи рекомендуют не забывать массажировать и их. Прелюдия с поглаживаниями в вышеназванных точках тела без сомнения доставить вашему партнеру удовольствие.