Названы самые пьющие российские регионы

Минимальные продажи водки и пива зафиксированы в Ингушетии и Чечне.

Из доклада Роспотребнадзора "Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения" за прошлый год следует, что за последние пять лет продажи крепких алкогольных напитков в России снизились на 40%. По данным Росстата, в 2011 году продажи водки и ликероводочной продукции составили почти 1,51 млрд л, а в 2016 году было реализовано 930 млн л. При этом среднее по стране годовое потребление на душу населения в пересчете на этанол упало за эти пять лет с 10,9 до 6,6 л.

Есть регионы, где потребление алкоголя заметно превышает средний показатель. Например, в прошлом году в Магаданской области объем продаж алкоголя составил 14,1 л чистого спирта на душу населения, в Москве — 13,3 л, в Республике Коми и Сахалинской области — 13 л. Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков на душу населения замечен в республиках Ингушетия и Чечня — 0,1 л, Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 л, Республике Северная Осетия — Алания — 0,6 л.

Из документа ведомства следует, что наметилась устойчивая тенденция снижения продаж пива населению. В прошлом году продажи пива составили 53,3 л на человека в среднем по стране, а в 2011-м — 70,8 л. Таким образом, снижение составило почти 25%. По данным Росстата, в прошлом году россияне купили 7,8 млрд л пива, а в 2011-м — 10 млрд л.

В 2016 году наибольшим потребление пива было в Московской области — 94,9 л на душу населения, в Республике Хакасия — 84,3 л, в Сахалинской области — 82,8 л. Минимальный объем продаж пива зарегистрирован в Ингушетии — 0,5 л, в Дагестане — 2,1 л и Чеченской Республике — 2,2 л, пишет "Росбалт".