Названо худшее место для хранения яиц

Издание отмечает, что проблема первоначально вызвала жаркие дебаты, но затем эксперты все же сошлись во мнении. Специалисты журнала Good Housekeeping заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Как отметила редактор Сара Бенвелл, дело еще и в том, что дверца — наиболее теплое место.

Британская Служба информации о яйцах (The British Egg Information Service) советует домохозяйкам хранить яйца в коробках при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию подальше от сильно пахнущих продуктов. Хранение яиц при низкой температуре, помимо всего прочего, исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.

В супермаркетах яйца хранят вне холодильных установок, но это зачастую оправдано температурой помещений, которая ниже 20 градусов.

В то же время, по мнению некоторых кулинаров, вкус яиц окажется лучше всего, если некоторое время подержать их в тепле перед приготовлением. А ресторанный критик Financial Times Тим Хэйвард уверен, что яйцо прекрасно сохраняется в течение как минимум недели даже при комнатной температуре. Стеллажи в дверце холодильника Хэйвард также считает худшим местом для яиц, поскольку "постоянное встряхивание утончает белки, и ароматы других продуктов могут проникать в скорлупу", пишет Lenta.ru.