Названо худшее место для хранения яиц

Британские эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц. Этой теме посвящена дискуссия в Daily Mail.
Издание отмечает, что проблема первоначально вызвала жаркие дебаты, но затем эксперты все же сошлись во мнении. Специалисты журнала Good Housekeeping заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Как отметила редактор Сара Бенвелл, дело еще и в том, что дверца — наиболее теплое место.
Британская Служба информации о яйцах (The British Egg Information Service) советует домохозяйкам хранить яйца в коробках при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию подальше от сильно пахнущих продуктов. Хранение яиц при низкой температуре, помимо всего прочего, исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.
В супермаркетах яйца хранят вне холодильных установок, но это зачастую оправдано температурой помещений, которая ниже 20 градусов.
В то же время, по мнению некоторых кулинаров, вкус яиц окажется лучше всего, если некоторое время подержать их в тепле перед приготовлением. А ресторанный критик Financial Times Тим Хэйвард уверен, что яйцо прекрасно сохраняется в течение как минимум недели даже при комнатной температуре. Стеллажи в дверце холодильника Хэйвард также считает худшим местом для яиц, поскольку "постоянное встряхивание утончает белки, и ароматы других продуктов могут проникать в скорлупу", пишет Lenta.ru.
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