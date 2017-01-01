Названо самое страшное место на Земле

На портале 9gag.com появился рейтинг самых страшных мест на планете. Первое место в нем заняли лес Хойя-Бачу, который известен как "бермудский треугольник" Румынии.
Лес расположен у трансильванского города Клуж-Напока и похож на сталкерскую зону. С ним связаны легенды о бесследно исчезающих людях, выходящей из строя электронике или появлении инопланетян. Вернувшиеся оттуда люди якобы повествуют о столь ужасных вещах, что в жилах стынет кровь.
В списке из 18 достопримечательностей также ирландский замок Лип, где в Средневековье пытали невинных узников, город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре—октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, пишет ТАСС.
Жуть навевает и заброшенный "Диснейленд" в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и "Ворота в ад" в Туркменистане, где уже 40 лет непрерывно горит газовый кратер, тепло из которого приманивает тысячи пауков, пишет "Росбалт".
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