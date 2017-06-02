На Алтай не пустили 20 тонн казахстанских арбузов

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Происшествия

26 мая в Славгородском районе не впустили на территорию России не впустили 20 тонн арбузов из Казахстана.

Арбуз.
Арбуз. Фото: Сергей Лукьянцев.

По данным Россельхознадзора, специалисты ведомства и пограничники задержали ввозимые на автотранспорте арбузы, на которые у хозяина груза не было фитосанитарного сертификата.

Груз вернули обратно в Казахстан.

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