"Не дают проходу, требуют уволить!" Ради чего алтайские пенсионеры массово увольняются

Пенсионеры Алтайского края продолжают массово покидать рабочие места, хотя процесс, начавшийся после отказа от индексации пенсий работающим, замедлился. Ранее ряд источников сообщали, что многие из них, скорее всего, лишь формально расторгают трудовых отношения и продолжают работать без оформления. В правительстве обсуждается вопрос о возврате индексации пенсий работающим. А тем временем средний размер реальных пенсий, по данным на 1 апреля, вновь сократился.
Директор одного из небольших барнаульских предприятий рассказывает altapress.ru: работники-пенсионеры не дают ему прохода — требуют уволить. Точнее, формально расторгнуть трудовой договор и остаться работать нелегально. Директор на нарушения идти не хочет, да и не может: "Проблема в том, что у нас на предприятии нет наличных денег", - говорит он.
Причинами работники называют отказ правительства от индексации пенсий работающим. Суммы, которые люди теряют из-за этого, небольшие: в прошлом году индексация работающим составила всего 4%, при средней средней пенсии в крае это в прошлом году было всего 450 рублей. Но за год это уже сумма, которую никто не хочет терять.
До начала 2016 года число работающих пенсионеров в крае росло: если на 1 апреля 2012 года их было 166 663, то на 1 октября 2015 года 211 433. После отказа правительства от индексации пенсий работающим их количество стало резко сокращаться: на 1 октября до 123 850.
А на 1 апреля, по данным Алтайкрайстата (со ссылкой на сведения из Пенсионного Фонда РФ), 120 118. То есть за пять месяцев еще 3,7 тыс. пенсионеров покинули рабочие места.
Ранее мы приводили расчеты, что 90 тыс. работающих в Алтайском крае пенсионеров могли бы перечислять подоходный налог (13%) и взносы в соцфонды (30,2%), в том числе в Пенсионный, в сумме около 290 млн рублей в месяц — и то, если взять в расчет зарплату в 7,5 тыс. рублей. Кроме того, за каждого неработающего гражданина краевой бюджет выплачивает примерно 7 тыс. рублей в год в фонд обязательного медстрахования. То есть бюджет должен будет заплатить в ТФОМС дополнительно 630 млн рублей.
В правительстве РФ вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам сейчас обсуждается - премьер-министр дал задание принять решение до 24 мая. Но, по данным на 26 мая, решение не принято. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин полагает, что затраты Пенсионного Фонда на это составят 170-200 млрд рублей в год.
Тем временем средний размер назначенных пенсий в Алтайском крае в реальном выражении (то есть с поправкой на инфляцию) продолжает сокращаться, хотя в этом году сокращение незначительное: на 1 апреля средняя пенсия составила 11 869 рублей, то есть 99,5% к 1 апреля 2016 года.
В 2016 году сокращение реальных пенсий было более значительным: на 1 апреля 2016 года средний размер назначенных пенсий составил 11 421 рублей, или 95,8% в реальном выражении. Это составило 56,6% от средней назначенной зарплаты.
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