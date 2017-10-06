Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Владимиром

Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда на станции Покров Владимирской области, сообщает ТАСС .
"На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи", — цитирует ТАСС главу администрации Покрова Вячеслава Аракелова.
В пресс-службе УМВД по региону сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.
В полиции уточнили, что по предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства.
В региональном управлении МЧС добавили, что авария произошла в 03:39 по московскому времени. В ДТП попал автобус из Казахстана. Он столкнулся с поездом который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По предварительной информации, в автобусе было 56 человек. Пострадали 18 из них.
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