"Не нужно показывать пальцем наверх": Александр Карлин оценил работу местных властей

"Административный рай": о расходах и доходах

Тему формирования местных бюджетов подняла Светлана Агаркова, председатель ассоциации, глава администрации Алейского района. Она отметила, что существует несколько препятствий для большего объема поступлений. Так, по ее словам, на этом процессе негативно сказывается оспаривание налогоплательщиками кадастровой стоимости земли. Агаркова посетовала, что федеральный законодатель никак на это не реагирует. Другая причина – значительная доля "серого" трудоустройства.

Светлана Агаркова.

Светлана Агаркова,

председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края":

Помимо разговоров и организации работы комиссии, которая не обладает никакими правами, кроме убеждений, на законодательном уровне тоже ничего не делается.

Она также сообщила, что уже не первый год местным властям очень мешает работать "чехарда по всем регистрационным документам" в Росреесте.

Александр Карлин, выступавший после Светланы Агарковой, подтвердил, что вечный "вопрос вопросов" - это недостаток средств в местных бюджетах. Первая тема, которую губернатор здесь затронул – кадастровая оценка.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Сейчас готовятся серьезные поправки по вопросам, касающимся кадастровой оценки земли. Поверьте, мы знаем об этой проблеме и ощущаем ее, она актуальна и для доходов регионального бюджета.

Затронул губернатор и тему недоимок местных бюджетов. Он привел пример: в Первомайском районе они составляют 19% от объема доходов, в Белокурихе и Славгороде – по 16%. Славгороду "досталось на орехи" от губернатора отдельно.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Не знаю, как Славгород попал в категорию богатых территорий. Видимо, что-то мы здесь не до конца знаем. То есть я знаю, Виктор Александрович, но не все (обращаясь к главе города Виктору Кинцелю – прим. altapress.ru). Вы смелые вещи с финансовой точки зрения делаете, несмотря на то, что я вас неоднократно предупреждал, чтобы вы были осторожны. Вы говорите "да-да-да" и продолжаете делать все с точностью до наоборот. В прошлом году вы потратили на освещение вашего могучего города 5 млн рублей. Очень светло должно быть в Славгороде! Но и этих дененг оказалось мало. Вы решили поменять все лампы одномоментно, поставить более эффективные и потратить на это 7 млн рублей. А после этого вы говорите, что бюджеты слабые. Да где же слабые-то? Вот на что тратим. Да еще 16% не добрали от того, что должны были.

Отдельно глава региона пожурил глав за недоработку в вопросе взимания штрафов с нарушителей.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я убежденный не сторонник того, чтобы ужесточать правоприменительную практику, наказывать направо и налево, штрафовать. Но я категорический противник игнорирования законодательства и отсутствия наказания за это. В прошлом году мы взыскали административных штрафов на 5,4 млн рублей по всему краю. Это в два раза меньше, чем в 2014 году. А на функционирование административных комиссий мы направили субвенции в муниципальные бюджеты – без малого 16 млн. Ну, извините – хотя бы собственную работу надо обеспечивать. При этом есть территории, где вообще наступил административный рай – там административные штрафы вообще не присутствуют в правоприменении.

"Больным" вопросом в ряде территорий остается взимание платы за землю, подчеркнул губернатор.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы много говорим об этом, но меняется мало. По-прежнему землю отдают без конкурса. По-прежнему устанавливаем ставки, которые не согласуются ни с рыночной ситуацией, ни со здравым смыслом. Полномочия по земельному контролю не реализуются.

"Не показывайте пальцем наверх": об оптимизации

По мнению губернатора, "правильное понимание этого процесса присутствует практически у каждого адекватного человека".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Но вы своей непродуманной, а иногда продуманной наоборот практикой вызываете негативную реакцию населения. Вы умудрялись завести разговор, чтобы хорошую современную школу, с правильным педагогическим коллективом и бОльшую по наполняемости сделать филиалом более слабого образовательного учреждения. Ну и что хотели в Волчихинском районе получить? Получили возмущение и неприятие со стороны населения. И таких примеров немало. То же самое по здравоохранению. Мы централизовали диспетчерские службы, систему обкатали, перепроверили не один раз. И в большинстве территорий от граждан слышали только слова благодарности. Кроме Михайловского района. Потому что там некоторые представители здравоохранения людям рассказали все наоборот. И районная администрация посчитала, что это не ее вопрос и не включилась в вопрос. В итоге мы получили негативную реакцию и вынуждены были ее успокаивать. Я бы не хотел здесь заниматься поиском врагов. Но иногда напрашивается вопрос: а не специально ли это делается? Когда люди не желают решать вопрос и начинают демонстративно его решать таким образом, чтобы вызывать негативную реакцию. Нужно эти вопросы все решать не компанейски, не показывая наверх пальцем, что это оттуда приказы. Говорят: "Мне довели количество школ". Никто ни до кого число школ не доводит. Давным-давно доведено одно: все вопросы решать умно, по-хозяйски, с уважением прав людей, а где-то – с уважением к традициям.

Более того, губернатор, призвав говорить откровенно, высказал мнение, что в вопросах оптимизации: какую школу сделать филиалом, какого директора оставить, что сократить – зачастую играют роль субъективные мотивы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

За, казалось бы, алогичными, необъяснимыми действиями просматриваются подходы, продиктованные кумовством, родственными связями, клановыми интересами. Давайте откровенно признаваться, что это у нас присутствует: и в сельской местности, и в городах. Это происходит на глазах у людей, а они-то все знают – до пятого колена историю каждой семьи, а уж тем более начальственной. И когда эти мотивы начинают работать, мы получаем соответствующую реакцию. Давайте в этом смысле быть более взвешенными, более ответственными.

По теме оптимизации высказался и спикер краевого парламента Александр Романенко.

Александр Романенко.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

Зачастую у населения формируется одностороння оценка правовых новшеств. Причин этому много, однако результат, как правило, один - широкий общественный резонанс и неприятие.

В качестве примера он привел закон, изменивший порядок соцвыплат.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

Не бывает идеальных законов, которые устраивали бы всех. Но, я думаю, что не нужно рассказывать о такой проблеме как справедливость при распределении льгот. Так вот внесенные изменения предполагают оказание надлежащей поддержки наиболее адресно.

"Кто в любимчиках ходит?": о местных инициативах

Губернатор подчеркнул, что сегодня один из приоритетов федеральной политики – это инициативное бюджетирование.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Что это такое? А это значит не просто давать деньги, а под конкретный проект, с конкретным участием инициатора. Но это не всех устраивает. По программе "Устойчивое развитие сельских территорий", а это были наши первые практики инициативного бюджетирования, за четыре года в муниципалитеты мы направили 124 млн рублей. Но удивительное дело – 14 муниципалитетов ни разу даже не обратились к нам: Алейский, Баевский, Быстроитокский, Егорьевский, Каменский, Красногорский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Уголовский. А 21 муниципалитет за это время подал по одной заявке. Получается, кто в любимчиках ходит? Тот, кто инициирует. Поэтому, например, Заринский и Ключевский районы получили по 10 объектов по этой программе. Инициативное бюджетирование не предполагает инициативное принудительное кормление бюджетными деньгами. В этом году стартовала значимая программа по развитию общественной инфраструктуры в муниципалитетах. И опять из 15 образований заявки мы не получили. Конечно, население знает, что в другой территории строятся детские площадки, спортивные комплексы, другие объекты. Наверно, они спрашивают своих руководителей, почему у них этого нет. Я не ошибусь, наверно, если предположу, что ответ сводится к "денег не выделяют".

"Куда подевались бездомные животные?"

Тема содержания безнадзорных животных остается одной из самых обсуждаемых на муниципальном уровне – и в городах, и в селах края. Губернатор не смог обойти ее стороной.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я не злопамятный, но память у меня хорошая – уж такая вокруг этого вопроса дискуссия была. 8 млн рублей Владимир Геннадьевич (Притупов – министр финансов Алтайского края, прим. altapress.ru) выделил. Я его убеждал выделить больше, но он сказал, что "и это не используют", и как всегда оказался прав. Использовали без малого 6 млн рублей. Нет бродячих животных в Новоалтайске, в ЗАТО Сибирский – но там понятно, почему. Но почему в 26 сельских районах куда-то подевались бездомные животные? Я еженедельно подписываю документы по введению режима карантина по бешенству. Это проблема идет в том числе и от бездомных животных. Но проблема не решается даже в пределах выделенных финансовых ресурсов.

"Не в числе полномочий дело"

По словам главы региона, административно-территориальное деление и, соответственно, муниципальная структура власти – это "категория не железобетонная": жизнь меняется и вместе с ней должна меняться и структура.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я считаю, что совершенно бесперспективно и даже безнадежно цепляться за то, чтобы сохранить во что бы то ни стало структуру и даже полномочия. Нужно отталкиваться от-жиз-ни. Насколько соответствует действительности наличие анклавных территорий на правобережье Оби, которые когда-то были включены в единую хозяйственную деятельность, а сейчас нет? И кто будет держаться за эти территории? Кроме неудобства, для жителей ничего нет. Я обращаюсь к тем, кто представляет Быстроистокский, Первомайский и Топчихинский районы. Все равно этот вопрос надо будет как-то решать. Так же, как и решать вопрос укрупнения сельских советов. Но если мы говорим об их объединении, то должны и четко понимать, как будет устроена жизнь в этих населенных пунктах, которые завтра уже не будут представлять из себя самостоятельный сельсовет. Мы должны видеть будущих сельских старост, которые станут обеспечивать механизм связи. Говорят, 13 полномочий мало. А 15 достаточно? А 20? Не в числе полномочий дело, а в том, что сегодня в современных условиях староста, который вообще является фигурой полуобщественной, как раз выполняет функцию коммуникативную – связи жителей с властью. Жителей нужно учить этим современным формам взаимодействия, помогать им в этом, а не пытаться затянуть в населенный пункт, где 300-350 жителей зарегистрировано, а фактически проживает меньше, весь объем полномочий.

"Бурное сопротивление": о доходах сельских депутатов

На эту тему высказались Светлана Агаркова и Александр Романенко.

Светлана Агаркова,

председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края":

Сельские депутаты должны представлять сведения о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей. В прошедшем году эта работа проходила в муниципалитетах, в некоторых – с бурной реакцией сопротивления. Я считаю, что это дело новое, люди просто не привыкли к тому, чтобы показывать честно заработанное. Трагедий из этого делать не стоит. Тем не менее сообщаю, что многие муниципалитеты внесли в ассоциацию предложения о совершенствовании федерального законодательства по этому вопросу. Мы направили в Общероссийский конгресс муниципальных образований. В настоящее время поправки в закон находятся в Госдуме на рассмотрении.

Александр Романенко согласился, что требование избыточно для уровня сельских поселений. Он сообщил, что депутаты уже обсудили этот вопрос с депутатами Госдумы от Алтайского края и на прошедшем недавно федеральном Совете законодателей.