"Не обязаны": глава правового комитета АКЗС прокомментировал инициативу КПРФ

Напомним, 22 мая коммунисты внесли в АКЗС проект закона, подготовленный как народная законодательная инициатива. Он предусматривает изменения в систему социальных выплат льготным категориям граждан.

Механизм народной законодательной инициативы предусмотрен действующим законом Алтайского края. Он описывает, какие процедуры нужно пройти, чтобы внести инициативу, и гласит, что при соблюдении всех условий депутаты обязаны принять закон. Однако на майской сессии в АКЗС будут рассматривать поправки, которые отменяют такую обязанность, а вводят возможность рассмотрения.

Коммунисты подчеркивали, что успели внести первый пакет документов до изменения законодательства, а значит, народную инициативу будут обязаны поддержать. Однако это вовсе не так, подчеркивает Андрей Осипов.

Андрей Осипов,

председатель комитета по правовой политике АКЗС:

Действительно, в Алтайском крае действует закон о народной законодательной инициативе. Он был принят довольно давно и не имел правоприменения. На него обратил внимание Минюст, который обнаружил в документе прямое противоречие федеральному законодательству. Механизм народной законодательной инициативы предусматривает, что группа граждан может выступать таким же субъектом законодательной инициативы, как и любой другой, предусмотренный законодательством. Соответственно, и порядок рассмотрения таких законопроектов должен быть таким же. То есть депутаты могут его принять, а могут и отклонить, они не обязаны его утверждать.

По словам Осипова, тот факт, что коммунисты подали в АКЗС 325 подписей граждан 22 мая не гарантирует им рассмотрения инициативы по текущей версии закона. "Сейчас речь идет лишь о создании инициативной группы, а не о рассмотрении самого законопроекта", — подчеркнул он. Да и комиссия, которая должна проверить подписи, будет создаваться в течение 14 дней.

Более того, отметил председатель правового комитета, даже если предположить, что народная законодательная инициатива КПРФ будет принята по "старой" версии закона, то прокуратура в суде опротестует это, и утверждение документа все равно отменят.