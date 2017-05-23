"Не обязаны": глава правового комитета АКЗС прокомментировал инициативу КПРФ

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Сегодня, 15:52.
Политика

Глава правового комитета краевого Заксобрания Андрей Осипов прокомментировал намерение алтайских коммунистов внести народную законодательную инициативу. По его словам, предложенные изменения противоречат федеральному законодательству.

Андрей Осипов, депутат АКЗС.
Андрей Осипов, депутат АКЗС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Напомним, 22 мая коммунисты внесли в АКЗС проект закона, подготовленный как народная законодательная инициатива. Он предусматривает изменения в систему социальных выплат льготным категориям граждан.

Механизм народной законодательной инициативы предусмотрен действующим законом Алтайского края. Он описывает, какие процедуры нужно пройти, чтобы внести инициативу, и гласит, что при соблюдении всех условий депутаты обязаны принять закон. Однако на майской сессии в АКЗС будут рассматривать поправки, которые отменяют такую обязанность, а вводят возможность рассмотрения.

Коммунисты подчеркивали, что успели внести первый пакет документов до изменения законодательства, а значит, народную инициативу будут обязаны поддержать. Однако это вовсе не так, подчеркивает Андрей Осипов.

Андрей Осипов,
председатель комитета по правовой политике АКЗС:

Действительно, в Алтайском крае действует закон о народной законодательной инициативе. Он был принят довольно давно и не имел правоприменения. На него обратил внимание Минюст, который обнаружил в документе прямое противоречие федеральному законодательству. Механизм народной законодательной инициативы предусматривает, что группа граждан может выступать таким же субъектом законодательной инициативы, как и любой другой, предусмотренный законодательством. Соответственно, и порядок рассмотрения таких законопроектов должен быть таким же. То есть депутаты могут его принять, а могут и отклонить, они не обязаны его утверждать.

По словам Осипова, тот факт, что коммунисты подали в АКЗС 325 подписей граждан 22 мая не гарантирует им рассмотрения инициативы по текущей версии закона. "Сейчас речь идет лишь о создании инициативной группы, а не о рассмотрении самого законопроекта", — подчеркнул он. Да и комиссия, которая должна проверить подписи, будет создаваться в течение 14 дней.

Более того, отметил председатель правового комитета, даже если предположить, что народная законодательная инициатива КПРФ будет принята по "старой" версии закона, то прокуратура в суде опротестует это, и утверждение документа все равно отменят.

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