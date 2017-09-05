Не политическое решение: сын Хрущёва рассказал, зачем отец отдал Крым Украине

В Указе Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года передача Крыма из состава РСФСР Украинской СССР обосновывалась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР". Той же точки зрения придерживается и сын Хрущева.

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же как передавали многие регионы", — сказал Сергей Хрущев.

Хрущев-младший также считает, что его отец не стремился "ублажить украинскую бюрократию" или сделать "подарок" своей жене, а в самом решении не было "никакой политики", сообщает "Лента.ру". "Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", — добавил он.

В то же самое время Сергей Хрущев поддержал итоги референдума о воссоединении Крыма с Россией. В интервью "Комсомольской правде" он заявил: "Я бы "за" проголосовал, и считаю, что так люди высказались".

"Я им (телеканалу "112 Украина", — при. altapress.ru) и сказал, что люди выступили там, и они проголосовали за. А когда они стали говорить, что незаконно, я сказал. Если говорить о нерушимости границ, первым делом нужно вернуть Украину в СССР", — сказал Хрущев-младший. Кроме того, по его мнению, "границы никогда не бывают неподвижными".

Сын первого секретаря ЦК КПСС сейчас занимает пост профессора университета Брауна в США, пишет РИА Новости.

О принудительной передаче Крыма под контроль Киева рассуждал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, Хрущев, побывав на полуострове в 1953 году, был в ужасе от бедности местного населения. Днем позже спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в 1918 году украинские войска отвоевали Крым и Донбасс у России.

В июне 2015 года Генпрокуратура России в ответ на запрос лидера "эсеров" Сергея Миронова сообщила, что решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области в состав Украинской ССР не соответствовало советской Конституции. Согласно Основному закону СССР, этот вопрос относился к ведению высших органов власти и госуправления страны.