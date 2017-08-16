Не пропустите Sales Forum в Новосибирске.

Sales Forum уже скоро, 14 сентября 2017 года в Новосибирске!

Не упустите шанс подзарядиться. Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

2 параллельные площадки по управлению продажами и личной эффективности

8 мастер-классов от 5-ти ведущих бизнес-тренеров: Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова

Специальный московский гость - Борис Жалило

Уникальная стоимость участия - от 2500 руб./чел*.

Поспешите забронировать места для себя и коллег! Количество мест по специальной оптовой цене* ограничено. Стоимость* участия может повыситься в любой момент.

Как Вы думаете, скольким сотрудникам Вашей компании это событие может быть полезным?

Собственнику или директору компании? – Да!

Коммерческому директору? – Да!

Руководителю отдела продаж? – Да!

Ведущим менеджерам по продажам? – Да!

Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте.

Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях!

Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru

Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров

Партнер форума: Отель "Azimut".

Полиграфический партнер: "Академия рекламы".

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru

* Количество мест по специальной оптовой цене* ограничено. Цены действительны на момент размещения.

Sales Forum – Сейлз Форум