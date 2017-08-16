Не пропустите Sales Forum в Новосибирске! Расширяйте границы своих возможностей, регистрируйтесь на SALES FORUM прямо сейчас!
Sales Forum уже скоро, 14 сентября 2017 года в Новосибирске!
Не упустите шанс подзарядиться. Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
- 2 параллельные площадки по управлению продажами и личной эффективности
- 8 мастер-классов от 5-ти ведущих бизнес-тренеров: Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова
- Специальный московский гость - Борис Жалило
- Уникальная стоимость участия - от 2500 руб./чел*.
Поспешите забронировать места для себя и коллег! Количество мест по специальной оптовой цене* ограничено. Стоимость* участия может повыситься в любой момент.
Как Вы думаете, скольким сотрудникам Вашей компании это событие может быть полезным?
- Собственнику или директору компании? – Да!
- Коммерческому директору? – Да!
- Руководителю отдела продаж? – Да!
- Ведущим менеджерам по продажам? – Да!
Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте.
Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях!
Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru
Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров
Партнер форума: Отель "Azimut".
Полиграфический партнер: "Академия рекламы".
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru
* Количество мест по специальной оптовой цене* ограничено. Цены действительны на момент размещения.
Sales Forum – Сейлз Форум
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