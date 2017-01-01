"Не считаем, значит, не контролируем". Что нужно знать руководителю о финансах

Семинар-практикум "Финансы для владельцев бизнеса". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Семинар-практикум "Финансы для владельцев бизнеса". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Семинар-практикум "Финансы для владельцев бизнеса". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Семинар-практикум "Финансы для владельцев бизнеса". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Семинар-практикум "Финансы для владельцев бизнеса". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Максимально выгодно приобрести билет на семинар можно до 13 февраля – сейчас стоимость составляет от 4 500 рублей (затем она возрастет). Также есть возможность получить дополнительную скидку до 1 500 рублей. Для этого нужно правильно ответить на вопросы теста на сайте "Магис Бизнес". Вопроса три, стоимость каждого 500 рублей.

Семинар-практикум "Финансы для владельцев бизнеса" разработан руководителями для руководителей. Почему для руководителей? Мы привыкли связывать финансы только с бухгалтерией. Это ошибка - так утверждает эксперт Михаил Смолянов и подтверждает опыт реального бизнеса.

Бухгалтер, как правило, занимается налоговым учетом. А это далеко не управленческий учет. И истинное положение дел в компании остается за пределами контроля. Руководитель вынужден "играть вслепую". В итоге, по статистике, три из пяти российских компаний планово убыточные. Как навести в этом порядок и быть всегда финансово-успешным, расскажут на семинаре. Простым языком для нефинансистов, на реальных примерах и понятных моделях.

Берегите финансы!

Ведущие тренинга:

Михаил Смолянов - эксперт в области финансов и управления, инвестор, предприниматель. Преподаватель в бизнес школе Сколково. Его лекции в 2016 г. посетило более 5000 бизнесменов. Главный девиз - "Всё измеряется в деньгах".

- эксперт в области финансов и управления, инвестор, предприниматель. Преподаватель в бизнес школе Сколково. Его лекции в 2016 г. посетило более 5000 бизнесменов. Главный девиз - "Всё измеряется в деньгах". Дмитрий Зайцев – инвестор, управляющий активами, эксперт в управлении инвестициями и сделках слияния и поглощения.

Зарегистрироваться, узнать подробности и купить билет можно на сайте организатора "Магис Бизнес"

Для оплаты нажмите кнопку "Заказать" под нужным пакетом и выберите "оплата банковской картой". Лично забронировать билет и обсудить все детали можно по телефону "Магис Бизнес" в Барнауле: (3852) 529-759

Информация о ценах действительна на момент публикации

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