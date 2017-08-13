Не шепчет: в воскресенье в Алтайском крае будет ветрено и мокро

1417
Сегодня, 08:29.
Жизнь

Дожди, порывы ветра, смена его направления на северо-западный ожидают жителей Алтайского края 13 августа, в воскресенье, сообщает Алтайский гидрометцентр

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт. Фото: СС0.

Погода на 13 августа

В Алтайском крае:

  • в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • температура воздуха +16+21,
  • ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.

В Барнауле:

  • временами дождь,
  • температура воздуха +16+18,
  • юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Республике Алтай:

  • небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы,
  • температура воздуха +18 +23 °С, по высокогорью - +12 +17, 
  • ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров