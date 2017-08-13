Не шепчет: в воскресенье в Алтайском крае будет ветрено и мокро

Дожди, порывы ветра, смена его направления на северо-западный ожидают жителей Алтайского края 13 августа, в воскресенье, сообщает Алтайский гидрометцентр.
Погода на 13 августа
В Алтайском крае:
- в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- температура воздуха +16+21,
- ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.
В Барнауле:
- временами дождь,
- температура воздуха +16+18,
- юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
В Республике Алтай:
- небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы,
- температура воздуха +18 +23 °С, по высокогорью - +12 +17,
- ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.