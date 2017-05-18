"Не сосут". В "Максиме" опровергли информацию о причастности таксиста фирмы к сливу бензина в Барнауле

17 мая пресс-служба фирмы заказов такси "Максим" опровергла информацию о причастности водителя компании к краже бензина.
Утром в среду в группе Barnaul22 появился пост под заголовком "Пока все спят, они "сосут", в котором рассказывалось о том, что во дворе дома № 60в на Павловском тракте два человека сливали бензин из припаркованной машины. К сообщению были прикреплены снимки автомобиля, из которого сливалось топливо, а также такси с символикой "Масима". Авторы поста писали, что задержанные позже злоумышленники приехали во двор на этой машине.
В связи с этим в "Максиме" решили рассказать, как, по их версии, все было на самом деле.
Павел Стенников,
начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":
Во время поездки пассажиры попросили водителя остановиться и подождать их. Они вышли из машины, через некоторое время вернулись обратно и поехали дальше. Полиция разыскала и задержала этих людей по горячим следам. Водитель пояснил сотрудникам полиции, как все было, его отпустили.
Водителю повезло, что пассажиры не совершили тяжкое преступление и полиция быстро разобралась в ситуации.
Пассажиры не заказывали автомобиль в сервисе "Максим", а поймали такси на улице, желая сохранить анонимность поездки. Компания обратилась к водителям с просьбой брать пассажиров только по заказам, поступающим через сервис. Намерения людей, которые ловят машину на улице, могут оказаться преступными. Когда поездка контролируется сервисом, это безопаснее для водителей и пассажиров.
Пользователи соцсетей публикуют много недостоверной информации, искажают факты. К таким сообщениям всегда стоит относиться критически.
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