"Не сосут". В "Максиме" опровергли информацию о причастности таксиста фирмы к сливу бензина в Барнауле

В Барнауле задержали двух мужчин, сливавших бензин из машины. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Игнатенко vk.com/barneos22. В Барнауле задержали двух мужчин, сливавших бензин из машины. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Игнатенко vk.com/barneos22. В Барнауле задержали двух мужчин, сливавших бензин из машины. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Игнатенко vk.com/barneos22. В Барнауле задержали двух мужчин, сливавших бензин из машины. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Игнатенко vk.com/barneos22. В Барнауле задержали двух мужчин, сливавших бензин из машины. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Игнатенко vk.com/barneos22.

Утром в среду в группе Barnaul22 появился пост под заголовком "Пока все спят, они "сосут", в котором рассказывалось о том, что во дворе дома № 60в на Павловском тракте два человека сливали бензин из припаркованной машины. К сообщению были прикреплены снимки автомобиля, из которого сливалось топливо, а также такси с символикой "Масима". Авторы поста писали, что задержанные позже злоумышленники приехали во двор на этой машине.

В связи с этим в "Максиме" решили рассказать, как, по их версии, все было на самом деле.

Павел Стенников,

начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":