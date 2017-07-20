"Не существует неприкосновенных персон": депутат-единоросс прокомментировал приговор Денисову

Зампредседателя комитета по местному самоуправлению, член Регионального политического совета Иван Мордовин прокомментировал приговор бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову. Депутат заявил, что "не существует неприкосновенных чинов и персон".
Иван Мордовин,
член фракции "Единая Россия" в АКЗС:
На мой взгляд, можно уверенно говорить о том, что в нашей стране сформировалась понятная и однозначная тенденция - борьба с коррупцией и ее всевозможными проявлениями. Считаю, что не существует неприкосновенных чинов или персон: во многих регионах нашей страны есть примеры задержания чиновников и политиков федерального, регионального или муниципального уровня. И, что самое главное, все подобные дела доходят до логического завершения – привлечения к юридической ответственности лиц, если их вина доказана в суде.
Показателен в этой связи и пример бывшего вице-губернатора Юрия Денисова. На основании собранных доказательств, суд признал экс-чиновника виновным и, несмотря на регалии и заслуги г-на Денисова, юридической ответственности ему избежать не удалось.
Искоренение коррупции сегодня – это политический приоритет государства, политика Президента Владимира Путина и партии "Единая Россия". Хотел бы напомнить, что именно "Единая Россия" первая из партий взяла на себя дополнительные обязательства, связанные с "чистотой" рядов своих кандидатов и членов, и их ответственностью перед избирателями. Я напомню, что в предварительном голосовании сегодня не могут участвовать люди, имеющие судимость (даже при наличии у них пассивного избирательного права). На протяжении нескольких лет "Единая Россия" приостанавливает членство в партии лиц, в отношении которых, возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия. Все это сделано в целях повышения "качества" людей идущих на выборные должности, объективности расследования и судебного разбирательства. Это все позволяет говорить, что именно "Единая Россия" заинтересована в повышении доверия избирателей к органам государственной власти и местного самоуправления.
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