"Не существует неприкосновенных персон": депутат-единоросс прокомментировал приговор Денисову

На мой взгляд, можно уверенно говорить о том, что в нашей стране сформировалась понятная и однозначная тенденция - борьба с коррупцией и ее всевозможными проявлениями. Считаю, что не существует неприкосновенных чинов или персон: во многих регионах нашей страны есть примеры задержания чиновников и политиков федерального, регионального или муниципального уровня. И, что самое главное, все подобные дела доходят до логического завершения – привлечения к юридической ответственности лиц, если их вина доказана в суде.

Показателен в этой связи и пример бывшего вице-губернатора Юрия Денисова. На основании собранных доказательств, суд признал экс-чиновника виновным и, несмотря на регалии и заслуги г-на Денисова, юридической ответственности ему избежать не удалось.

Искоренение коррупции сегодня – это политический приоритет государства, политика Президента Владимира Путина и партии "Единая Россия". Хотел бы напомнить, что именно "Единая Россия" первая из партий взяла на себя дополнительные обязательства, связанные с "чистотой" рядов своих кандидатов и членов, и их ответственностью перед избирателями. Я напомню, что в предварительном голосовании сегодня не могут участвовать люди, имеющие судимость (даже при наличии у них пассивного избирательного права). На протяжении нескольких лет "Единая Россия" приостанавливает членство в партии лиц, в отношении которых, возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия. Все это сделано в целях повышения "качества" людей идущих на выборные должности, объективности расследования и судебного разбирательства. Это все позволяет говорить, что именно "Единая Россия" заинтересована в повышении доверия избирателей к органам государственной власти и местного самоуправления.