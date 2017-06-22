Не травите ос, от этого отпадают пломбы

Каждый случай фиксируется в акте безучетного или бездоговорного потребления. В нем же представлены пояснения потребителей, почему они решили нарушить закон. Энергетики составили рейтинг необычных высказываний. Некоторые вызывают недоумение, а иные – улыбку.

Житель села Баюновские Ключи Первомайского района обвинили в отсутствии пломбы на приборе учета…..ос. Нет, они не унесли пломбу. Насекомые одолели гражданина, и он решил их отравить. А дальше дело было так: "После травления ос "Дихлофосом" клей пломбы на счетчике потек и пломба отпала". Ос он извел, а за пользование неисправным счетчиком пришлось заплатить около шести тысяч рублей.

"Хотел посмотреть телевизор", – так объяснил наличие в доме дополнительной проводки в обход счетчика житель села Макарово. Это желание обошлось гражданину в 200 тысяч рублей. Просмотр телепередач законным способом стоил бы ему несравнимо дешевле.

Житель Завьяловского района ничего не объяснял…он просто ложился спать, зажав в руке электрический провод, который находился под напряжением. Так, по его мнению, он держал под контролем незаконное подключение к линии электропередачи. Настоящим везением можно считать то, что экстремал остался жив. А вот его бюджет пострадал – 25 тысяч за сон под напряжением.

Позавтракать на восемь тысяч рублей позволил себе житель Шипуновского района. Такую сумму он заплатил по решению суда. Предположения о том, что человек не рассчитался за трапезу в питейном заведении, слишком банальны. На деле селянин просто однажды незаконно подключился к линии электропередачи 0,4 кВ с целью "приготовить завтрак до работы, – как он сам объяснил в акте неучтенного потребления электроэнергии.

"Я хотела провести эксперимент. У меня все равно не получилось", – такую запись сделала в акте жительница села Сетовка. Возможно, когда-то мы и увидим в списках великих ученых нашу землячку, а пока её фамилия значится лишь в электросетевой компании среди тех, кто уличен в безучетном потреблении электроэнергии.

Под конец мелодраматичная история: "Работники РЭС провели массированную психологическую атаку, довели меня до слез умышленно, слёзы застилали мне глаза, читать было трудно, поэтому подписав акт, я не смогла прочитать его содержание…". Такими словами описывала своё состояние жительница села Туманово Солонешенского района, которую уличили в хищении электроэнергии. Гражданка постоянно срывала пломбы с прибора учета, а потом обвиняла энергетиков в незаконных действиях. В РЭС была проведена проверка, которая установила, что действия сотрудников законны и документально подтверждены. Цена вопроса этой слезной истории – четыре тысячи рублей.



