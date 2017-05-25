Не воруй: опасно для жизни

Однако недобросовестные потребители вряд ли задумываются о качестве электроэнергии у соседей или их безопасности. Украденные киловатты кажутся легкой наживой, и никто не думает о том, что за это придется платить. В одном случае судом и крупной суммой, в другом – жизнью.

С проводом в обнимку

Находчивые граждане проявляют смекалку, тратят немало времени на фальсификацию показаний приборов учета или создание незаконных схем энергоснабжения своих домов и нежилых помещений. Но каждая подобная история заканчивается не так, как им представлялось.

Среди энерговоров немало тех, кто считает себя рачительным хозяином. В селе Верх-Бехтимир Бийского района местный пчеловод в обход счетчика обогревал подвал, в котором зимовали пчелы. Они перезимовали в тепле, но хозяин после проверки энергетиков заплатил за эту "зимовку" 44 тысячи рублей. В Петропавловском районе местный грибник перерабатывал собранный урожай на двух плитах, подключенных к сети в обход прибора учета. Заготовки на зиму обошлись ему в 27 тысяч рублей. Таких примеров много.

Бывают энерговоры "идейные". В Баевском районе у энергетиков есть постоянный клиент. Житель села Капустинки после очередного разоблачения оплачивает положенную сумму и вновь монтирует "левый" кабель – из спортивного интереса. Такое соревнование с энергетиками обходится дорого: примерно 30 тысяч рублей за четыре месяца. Но каждый раз воришка надеется, что однажды его все-таки не поймают.

Самым знаменитым стал житель села Харитоново Завьяловского района, который ложился спать, зажав в руке электрический провод под напряжением, чтобы при внезапном визите энергетиков моментально его отключить. Нужный момент он все-таки проспал. И потрясенные представители "Алтайэнерго" увидели спящего энерговора в обнимку с проводом. Экстремал чудом сохранил жизнь и здоровье, но финансы сохранить ему не удалось, пришлось заплатить 25 тысяч рублей.

В число недобросовестных потребителей попадают и юридические лица, и даже представители муниципалитета. Несколько лет назад глава одного из муниципальных образований решил сделать праздничное новогоднее освещение села… за счет "наброса" на ЛЭП. Причем объяснил: это же для людей. Он не подумал, что среди зимы, в пик нагрузок на электрические сети, любое несанкционированное вмешательство влечет за собой самые серьезные последствия.

Зато об этом прекрасно знали владельцы одной из столовых Бийского района, решившие в прошлом году сэкономить на оплате за электроэнергию. Подобная "экономия" обернулась ущербом в 140 тысяч рублей. Им пришлось заплатить за неучтенное потребление электроэнергии по акту, составленному представителями "Алтайэнерго".

Своеобразным рекордсменом по безучетному потреблению электроэнергии стало юридическое лицо из Табунского района. Несколько лет назад по решению суда предпринимателям пришлось заплатить "Алтайэнерго" почти миллион рублей.

Вопрос жизни и смерти

В ходе проверок потребителей энергетики выявляют таких персонажей, которые могли бы конкурировать с шукшинскими, если бы не смертельная опасность, которой они подвергают свою жизнь и жизни близких и соседей. "Алтайэнерго" ведет статистику смертных случаев от удара током и пожаров, возникших по вине энерговоров.

Три года назад житель поселка Октябрьского Зонального района, пытаясь несанкционированно подключить к линии электропередачи недавно построенный киоск, самовольно поднялся на опору и погиб от электрического разряда. Годом позже в Верх-Бобровке Косихинского района, делая "наброс" на линию, погибла пожилая женщина. В прошлом году в селе Топольном Солонешенского района молодой мужчина погиб от удара электрическим током при попытке кражи электропровода с ЛЭП. Эти примеры далеко не единичные.

Убытки

Несанкционированное подключение к линии электропередачи понижает напряжение в сети, из-за чего портятся и выходят из строя электроприборы. В таких случаях страдают добросовестные плательщики и объекты высокой социальной значимости – больницы, детские сады, школы. Недобросовестные потребители отнимают у энергетиков время, которое они могли бы посвятить, например, ремонту электросетей. И не только время, но и деньги, ведь и ремонт, и эксплуатацию электросетей компания выполняет за счет средств, полученных за передачу электроэнергии.

Комментарий

Михаил Ковальчук,

заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго":

Проблема хищения энергии стоит достаточно остро. Только в 2016 году нашей компанией выявлено 1500 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 15 млн кВтч. Для сравнения: это объем годового потребления Чарышского района. Энерговоры крадут дважды: первый раз – у электросетевого предприятия, второй – у потребителей, которые исправно платят, но в результате незаконных действий граждан получают недостаточное напряжение в сети. Поэтому борьба с энерговоровством – это прежде всего забота о каждом добропорядочном потребителе.

Цифры

Около 30 млн рублей вернули в 2016 году жители Алтайского края, которых уличили в фактах бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

В отношении 30 человек в минувшем году прошли судебные слушания.

Минимальная сумма за неучтенное потребление энергии в 2016 году по акту, составленному сотрудниками "Алтайэнерго", насчитывала 632 рубля, максимальная – 900 тысяч рублей.

Юридическое регулирование

Расчет платы за использованную электроэнергию в результате несанкционированного вмешательства в работу системы учета электроэнергии осуществляется, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10 (Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 № 354).

Энерговоры, как правило, юридически не подкованы, и суммы, которые им насчитывают при выявлении незаконного потребления энергии, становятся неприятным сюрпризом, который надолго пробивает брешь в их бюджете.

Качественное и надежное энергосбережение – в числе главных трендов сегодняшнего дня. Выявление фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии – одно из важнейших направлений этой работы. Сотрудники "Алтайэнерго" ведут борьбу с хищениями и не намерены отступать. Ни физические, ни юридические лица от наказания не уйдут. Следует помнить: незаконное потребление электроэнергии – нарушение законодательства Российской Федерации.