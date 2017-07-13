50 домов в Барнауле остаются без горячей воды

12 июля завершились текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей по отопительному контуру ТЭЦ-2 после гидравлических испытаний. Горячую воду вернули большинству барнаульцев, однако около 50 домов пока не подключены из-за повреждений, выявленных при заполнении системы.

Барнаульцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Качественное проведение работ по ремонту сетей сейчас позволит избежать перерывов в теплоснабжении в отопительный период, сообщает мэрия. Повреждения, влияющие на подачу горячего водоснабжения, планируется устранить в течении 1-2 дней.