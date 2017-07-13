50 домов в Барнауле остаются без горячей воды

12 июля завершились текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей по отопительному контуру ТЭЦ-2 после гидравлических испытаний. Горячую воду вернули большинству барнаульцев, однако около 50 домов пока не подключены из-за повреждений, выявленных при заполнении системы.
Барнаульцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Качественное проведение работ по ремонту сетей сейчас позволит избежать перерывов в теплоснабжении в отопительный период, сообщает мэрия.
Повреждения, влияющие на подачу горячего водоснабжения, планируется устранить в течении 1-2 дней.
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