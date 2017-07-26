"Не все благополучно": эксперты рассказали, как погода на Алтае повлияла на урожай

Самый сильный град в этом году накрыл Заринск, Камень-на-Оби, Барнаул, Змеиногорск, Рубцовск, Белокуриху и прилегающие к этим городам районы. Интенсивность явления была разная: там где град был непродолжительным и мелким, больших потерь нет; там, где он шел стеной — посевы пошли под списание.

Елена Янова,

сотрудник отдела агрометеорологии "Алтайского ЦГМС":

Вевропейской части страны складываются не самые благоприятные для сельского хозяйства погодные условия. Но и у нас не все благополучно. Ливневые дожди провоцируют вымывание белка из зерна. Это может привести к тому, что качественные показатели урожая могут снизиться. В первую очередь речь идет о снижение показателей клейковины.

Непогода также провоцирует проявление грибных заболеваний зерновых культур. По словам Елены Яновой, в купе все эти факторы могут привести к потери урожая на 20-30%.

Негативно складывается ситуация и для овощных культур. Недостаток июльского тепла уже ударил по урожаю томатов и картофеля.

Июль этого года был на Алтае очень дождливым. Непогода отмечалась и в других сибирских городах. Так, 20 июля в нескольких регионах выпало рекордное количество осадков: в новосибирской Колывани выпало 27 мм осадков, а в Междуреченске Кемеровской области за сутки выпало 44 мм. Причиной затяжных ливней стал циклон, который долго не хотел покидать Сибирь.