Дурацкие и неудачные татуировки звезд

Сейчас татуировки бьют все кому не лень, в том числе и звезды. Сегодняшняя "утренняя подборка" посвящена творческому самовыражению знаменитостей, которые украсили себя по юности, по дурости и "просто так".

Николь Ричи. Фото: СС0. Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0. Ирина Хакамада сделала тату в виде ветвистого дерева, однако издалека это похоже на вздувшиеся вены. Фото: СС0. Никки Рид сделала татуировку на память о русском бойфренде. Фото: СС0. Скарлетт Йоханссон. Фото: СС0. Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0. Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0. Анастасия Волочкова. Фото: СС0. Владимир Винокур с тату, которое сделал к 18-летию дочери. Фото: СС0. Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0. Брэд Питт. Фото: СС0. Владимир Кристовский набил детские рисунки. Фото: СС0. Владимир Кристовский набил детские рисунки. Фото: СС0. Павел Прилучный обзавелся первой татуировкой во время съемок фильма "На игре". Фото: СС0. Владимир Винокур с джокером на плече. Фото: СС0. Сергей Лазарев с "крылатыми подмышками". Фото: СС0. Сергей Лазарев с "крылатыми подмышками". Фото: СС0. Иосиф Кобзон. Фото: СС0. Николь Ричи хотела набить Virgo (Дева), а получилось virgin (девственница). Фото: СС0. Анджелина Джоли. Фото: СС0. Николь Ричи . Фото: СС0. Павел Прилучный набил family на руке и даты рождения детей на боку. Фото: СС0. Павел Прилучный. Фото: СС0. Ирина Хакамада. Фото: СС0. Скарлетт Йоханссон. Фото: СС0. Брэд Питт. Фото: СС0. Источник