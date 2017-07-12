Дурацкие и неудачные татуировки звезд

Сейчас татуировки бьют все кому не лень, в том числе и звезды. Сегодняшняя "утренняя подборка" посвящена творческому самовыражению знаменитостей, которые украсили себя по юности, по дурости и "просто так".
Николь Ричи. Фото: СС0.
Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0.
Ирина Хакамада сделала тату в виде ветвистого дерева, однако издалека это похоже на вздувшиеся вены. Фото: СС0.
Никки Рид сделала татуировку на память о русском бойфренде. Фото: СС0.
Скарлетт Йоханссон. Фото: СС0.
Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0.
Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0.
Анастасия Волочкова. Фото: СС0.
Владимир Винокур с тату, которое сделал к 18-летию дочери. Фото: СС0.
Тина Канделаки набила тату на месте рубцов, которые остались после ДТП. Фото: СС0.
Брэд Питт. Фото: СС0.
Владимир Кристовский набил детские рисунки. Фото: СС0.
Владимир Кристовский набил детские рисунки. Фото: СС0.
Павел Прилучный обзавелся первой татуировкой во время съемок фильма "На игре". Фото: СС0.
Владимир Винокур с джокером на плече. Фото: СС0.
Сергей Лазарев с "крылатыми подмышками". Фото: СС0.
Сергей Лазарев с "крылатыми подмышками". Фото: СС0.
Иосиф Кобзон. Фото: СС0.
Николь Ричи хотела набить Virgo (Дева), а получилось virgin (девственница). Фото: СС0.
Анджелина Джоли. Фото: СС0.
Николь Ричи . Фото: СС0.
Павел Прилучный набил family на руке и даты рождения детей на боку. Фото: СС0.
Павел Прилучный. Фото: СС0.
Ирина Хакамада. Фото: СС0.
Скарлетт Йоханссон. Фото: СС0.
Брэд Питт. Фото: СС0.
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