"Куда деваются мои деньги?": пользователи сети описали взрослую жизнь в пяти словах

В англоязычном сегменте Твиттера стал популярным хэштег "Взрослая жизнь в пяти словах", в котором пользователи описывали реалии взрослой жизни.
Среди ярких впечатлений пользователей сети микроблогов назывались и обыденные темы вроде похода к врачу или по магазинам, и актуальные вопросы повестки дня.
No idea what's going on#adultinginfivewords pic.twitter.com/Baw263eAEI— Kyle C. 🏳️🌈 (@kycros) 22 июня 2017 г.
"Понятия не имею, что происходит"
"Позвольте мне позвонить маме", — пишет один из пользователей.
I did not want it 😒 #adultingInFiveWords pic.twitter.com/uqoa6TWwt8— Larry Pajaro (@papasmurflatino) 21 июня 2017 г.
"Я не хотел этого"
#AdultingIn5Words wanting to nap, but can't! pic.twitter.com/FZWtCbP1SC— Patrick Oehlke (@TheIronHeade71) June 21, 2017
"Хочу вздремнуть, но не могу"
#AdultingIn5Words Don't know what I'm doing pic.twitter.com/cu5N5YE3Tp— sister sledge (@youdkmeboi) June 21, 2017
"Я не знаю, что я делаю"
Позднее хэштег подхватили русскоязычные пользователи Твиттера.
Я ещё жду, когда вырасту #adultinginfivewords #adultingin5words— Ася Андреева (@Vienta_Esc) 22 июня 2017 г.
"Куда деваются мои деньги?", — вопрошает другой пользователь.
Wait wait....I wasn't ready #AdultingIn5Words pic.twitter.com/9XqriM66WP— Kenan Thompson (@officialkenan) June 21, 2017
"Подождите-подождите, я не был к этому готов"
"Больше никаких школьных каникул", — отмечает микроблогер.
Never too old to rock #AdultingIn5Words pic.twitter.com/YNe3SFi1C7— Eric Alper (@ThatEricAlper) June 22, 2017
"Никогда не поздно зажигать"
Wait, I'm responsible for what?! #AdultingIn5Words pic.twitter.com/gq2GlYZ7Ox— Pisay Pao (@pisaypao) June 21, 2017
"Погодите, за что я отвечаю?"
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