"Куда деваются мои деньги?": пользователи сети описали взрослую жизнь в пяти словах

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Сегодня, 12:22.
Жизнь

В англоязычном сегменте Твиттера стал популярным хэштег "Взрослая жизнь в пяти словах", в котором пользователи описывали реалии взрослой жизни.

Социальные сети.
Социальные сети. Фото: CC0.

Среди ярких впечатлений пользователей сети микроблогов назывались и обыденные темы вроде похода к врачу или по магазинам, и актуальные вопросы повестки дня.

"Понятия не имею, что происходит"

"Позвольте мне позвонить маме", — пишет один из пользователей.

"Я не хотел этого"

"Хочу вздремнуть, но не могу"

"Я не знаю, что я делаю"

Позднее хэштег подхватили русскоязычные пользователи Твиттера.

"Куда деваются мои деньги?", — вопрошает другой пользователь.

"Подождите-подождите, я не был к этому готов"

"Больше никаких школьных каникул", — отмечает микроблогер.

"Никогда не поздно зажигать"

"Погодите, за что я отвечаю?"

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