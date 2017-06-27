Недалеко от Алтайского края зафиксировали землетрясение

В Новосибирской области, недалеко от Алтайского края, в 13.25 по местному времени 27 июня зафиксировано сейсмособытие.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда толчка составила 3,8, интенсивность 4,6 в эпицентре, пишет Тайга.инфо.
25 июня в 16.38 по местному времени в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,1 (4 балла). Эпицентр располагался в 238 км юго-восточнее Горно-Алтайска, в Кош-Агачском районе.
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