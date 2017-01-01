Недалеко от Барнаула сотрудники ГАИ поймали черного лесоруба

В Первомайском районе на дороге между селами Зудилово и Мельников сотрудники Госавтоинспекции остановили КамАЗ, перевозивший распиленные стволы сосны. Как оказалось, у водителя грузовика, 32-летнего жителя Боровихи, не было документов на спиленные деревья.
Во время поверки полицейские обнаружили в выделе Озерского лесничества место незаконной рубки 15 сосен. Ущерб, причиненный государству, составил более 330 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.
Сейчас устанавливаются соучастники этого преступления, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.