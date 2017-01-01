Недалеко от Барнаула сотрудники ГАИ поймали черного лесоруба

Во время поверки полицейские обнаружили в выделе Озерского лесничества место незаконной рубки 15 сосен. Ущерб, причиненный государству, составил более 330 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Сейчас устанавливаются соучастники этого преступления, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.