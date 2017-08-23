Неизбежность: Россия разрабатывает ответные меры на новые санкции США

22 августа, Минфин США ввел ограничительные меры в отношении четырех граждан России и российской компании "Гефест-М" за торговое сотрудничество с КНДР. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве начали прорабатывать ответные меры на расширение санкций.
"Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", — отметил Рябков.
По его словам, слова администрации Белого дома о желании стабилизировать отношения звучат крайне неубедительно на фоне предпринимаемых ими действий.
"За последние годы Вашингтон должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают",— говорится в комментарии Рябкова на сайте МИДа.
В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность.
МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.
По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
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