Неизвестные напали на редакцию Lenta.ru в Москве

Ночью 29 сентября неизвестные напали на редакцию "Ленты.ру", сообщает само издание.
Злоумышленники устроили поджог здания на Варшавском шоссе, где расположена редакция. Они разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.
На редакцию «Ленты.ру» совершено нападение https://t.co/mDcJpgnt90— Lenta.ru (@lentaruofficial) 29 сентября 2017 г.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет расследование
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