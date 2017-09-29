Неизвестные напали на редакцию Lenta.ru в Москве

Злоумышленники устроили поджог здания на Варшавском шоссе, где расположена редакция. Они разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет расследование