Неизвестные напали на редакцию Lenta.ru в Москве

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Происшествия

Ночью 29 сентября неизвестные напали на редакцию "Ленты.ру", сообщает само издание.

Свет. Темнота. Спичка. Огонь.
Свет. Темнота. Спичка. Огонь. Фото: СС0.

Злоумышленники устроили  поджог здания на Варшавском шоссе, где расположена редакция. Они разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет расследование

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