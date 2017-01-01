Неизвестные разбойники отобрали у москвича 10 миллионов рублей

В Москве неизвестные грабители отобрали у мужчины 10 миллионов рублей. Инцидент произошел на Зеленоградской улице на севере Москвы, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Патрульные, прибывшие на место происшествия выяснили, что четверо неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку и скрылись на автомобиле. По словам потерпевшего, в сумке находилось около 10 миллионов рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Ведется розыск нападавших.
Как оказалось, потерпевший оказался 46-летним москвичом, формально он числится безработным, но ведет свой бизнес. По предварительным данным, мужчина обратился к соседу с просьбой отвезти его до здания банка и обратно. Около полуночи он снял все деньги в банкомате в районе метро "Сокол", и поехал домой, на Зеленоградскую улицу. Нападение было совершено в тот момент, когда потерпевший и его сосед вышли из машины и направились к подъезду. Установлено, что нападавшие следили за машиной, ехавшей от банка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.