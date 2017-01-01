Неизвестные разбойники отобрали у москвича 10 миллионов рублей

Патрульные, прибывшие на место происшествия выяснили, что четверо неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку и скрылись на автомобиле. По словам потерпевшего, в сумке находилось около 10 миллионов рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Ведется розыск нападавших.

Как оказалось, потерпевший оказался 46-летним москвичом, формально он числится безработным, но ведет свой бизнес. По предварительным данным, мужчина обратился к соседу с просьбой отвезти его до здания банка и обратно. Около полуночи он снял все деньги в банкомате в районе метро "Сокол", и поехал домой, на Зеленоградскую улицу. Нападение было совершено в тот момент, когда потерпевший и его сосед вышли из машины и направились к подъезду. Установлено, что нападавшие следили за машиной, ехавшей от банка.