Неизвестный заложил в столичном ломбарде чужую яхту за 15 млн рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился гражданин. "Он сказал, что неизвестный мужчина заключил со столичным ломбардом договор займа 15 млн руб. сроком на 31 день под залог моторной яхты Fairline Targa 62. Однако условий договора незнакомец не выполнил и перестал выходить на связь, а впоследствии выяснилось, что указанная яхта за день до заключения сделки была продана и зарегистрирована на другое лицо", — сказал источник, уточнив, что материальный ущерб составил 15 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция выясняет личность злоумышленника.