17 нелепых строительных провалов, которые заставят вас повеселиться

Строительство - дело тонкое и именно по этой причине, в данной отрасли, намного чаще случаются всевозможные казусы и нелепые ситуации. Именно о таких, сегодня и пойдет речь в традиционном юмористическом обзоре. Не переживайте, из-за этих строительных ошибок никто не пострадал. Ну, или почти, никто не пострадал.

Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Строительные ляпы. Фото: СС0. Источник