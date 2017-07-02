Исследователи установили, что Россия одна из самых независимых от гаджетов стран

Немецкая исследовательская компания провела онлайн опрос среди жителей 17 стран. По результатам GfK выделила 5 стран, которые меньше всего зависят от гаджетов. На четвёртом месте в топе оказалась Россия.
В опросе участвовали 22 тыс. человек от 15 лет. Они должны были согласиться или не согласиться с утверждением: "Мне трудно делать перерыв в использовании смартфона, компьютера, телевизора и др., даже если я знаю, что должен сделать это".
Выяснилось, что 27% россиян готовы расстаться со своими электронными устройствами.
Кроме России в топ вошли Канада, Бельгия, Нидерланды, а возглавила его Германия.
При этом самыми зависимыми от технологий оказались жители Китая , Южной Кореи и Японии.
Автор: Юрченко Надежда
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