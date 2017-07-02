Исследователи установили, что Россия одна из самых независимых от гаджетов стран

В опросе участвовали 22 тыс. человек от 15 лет. Они должны были согласиться или не согласиться с утверждением: "Мне трудно делать перерыв в использовании смартфона, компьютера, телевизора и др., даже если я знаю, что должен сделать это".

Выяснилось, что 27% россиян готовы расстаться со своими электронными устройствами.

Кроме России в топ вошли Канада, Бельгия, Нидерланды, а возглавила его Германия.

При этом самыми зависимыми от технологий оказались жители Китая , Южной Кореи и Японии.

Автор: Юрченко Надежда