Международный скандал: немецкие журналисты оскорбили Путина

Одна из публикаций посвящена канцлеру Германии Ангеле Меркель. В статье есть отрывок с игрой слов, касающийся Владимира Путина: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" ("Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin").

Пресс-секретарь посольства в Германии Денис Микерин предположил, что оскорбительная шутка была опубликована по недосмотру редакторов.

Сама шутка, которая так возмутила российское посольство, содержит отсылку к встрече Меркель и Путина еще в 2007 году. Тогда в ходе встречи российского и германского лидеров лабрадор Путина Кони зашел в комнату, где шли переговоры, и Меркель испугалась собаки.

В прошлом году Путин в интервью немецкому изданию Bild прокомментировал этот случай. Российский президент заметил, что ему "хотелось ей (Меркель) сделать приятное, когда я показал свою собаку". "Я потом объяснился с ней и извинился за это", — добавил Путин.

Посольство России в ФРГ уже потребовало от журнала извинений и призвало ведомство Германии по делам печати прокомментировать ситуацию.

В Совфеде посоветовали немцам "щелкнуть по носу" зарвавшегося журналиста, оскорбившего Путина, пишет riafan.ru.

"Этот эпизод не стоит того, чтобы из него дальше раздувать какую-либо проблему. По правилам, все сделано нормально — реакция дана. Не стоит раздувать дипломатический скандал. Думаю, работа будет продолжена по дипканалам", — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.