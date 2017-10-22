Немецкий астронавт сообщил, что русские экспериментировали с сексом в космосе

В своем интервью немецкому изданию FOCUS Online, выдержки из которого приводит ИноСМИ.ru, бывший астронавт, а ныне ученый-физик Ульрих Вальтер, рассказывает, что NASA попробовала поставить на орбите эксперимент с сексом между мужчиной и женщиной. Американцы послали в космос супружескую пару Марка Ли и Джену Дэвис в 1992 году на борту шаттла миссии STS-47. Однако секса между ними не получилось.

Однако Вальтер уверен, что за десять лет до этого американского жксперримента 34-летняя Светлана Савицкая побывала 8 дней на орбитальную станцию "Салют-7". Там уже ждали два космонавта экипажа долговременной экспедиции. Этот визит немецкий астронавт с полной уверенностью рассматривает как первую попытку зачатия в космосе. О чем немец и написал в своей недавно вышедшей книге "Адская поездка сквозь время и пространство". Как уверяет Ульрих Вальтер, так, якобы, это неоднократно подтверждал российский врач отряда космонавтов. "Однако потомство после этого эксперимента не появилось", - говорит астронавт.

Впрочем, отечественные специалисты, официально опровергают то, советские или российские космонавты проводили подобный эксперимент.