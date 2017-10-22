Немецкий астронавт сообщил, что русские экспериментировали с сексом в космосе

"Американцы несколько чопорные. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что у них никогда не было секса в космосе", сообщил немецкий астронавт Ульрих Вальтер. "Да, секс в космосе уже был", — добавил Вальтер, но уточнил, что это пробовали не США, а СССР.
В своем интервью немецкому изданию FOCUS Online, выдержки из которого приводит ИноСМИ.ru, бывший астронавт, а ныне ученый-физик Ульрих Вальтер, рассказывает, что NASA попробовала поставить на орбите эксперимент с сексом между мужчиной и женщиной. Американцы послали в космос супружескую пару Марка Ли и Джену Дэвис в 1992 году на борту шаттла миссии STS-47. Однако секса между ними не получилось.
Однако Вальтер уверен, что за десять лет до этого американского жксперримента 34-летняя Светлана Савицкая побывала 8 дней на орбитальную станцию "Салют-7". Там уже ждали два космонавта экипажа долговременной экспедиции. Этот визит немецкий астронавт с полной уверенностью рассматривает как первую попытку зачатия в космосе. О чем немец и написал в своей недавно вышедшей книге "Адская поездка сквозь время и пространство". Как уверяет Ульрих Вальтер, так, якобы, это неоднократно подтверждал российский врач отряда космонавтов. "Однако потомство после этого эксперимента не появилось", - говорит астронавт.
Впрочем, отечественные специалисты, официально опровергают то, советские или российские космонавты проводили подобный эксперимент.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.