Немецкий политик заявил, что "глупые" санкции не поставят Россию на колени

Знающий историю России человек должен понимать, должен понимать, что политикой санкций нельзя на нее повлият. Такую точку зрения высказал сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч. Представитель парламента назвал политику правительства ФРГ ошибочной, пишут РИА Новости.
"Это абсурд. Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени", — заявил политик в интервью, размещенном в таблоиде Bild.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отметил, что санкции в отношении России "только условно" выполняют свои функции.
Напомним, что США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Они включают запрет на въезд в страны ЕС и США ряда российских должностных лиц, замораживание их активов, введение ограничений торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.
За последние три года санкции ужесточали и продлевали несколько раз.
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