Немецкий политик заявил, что "глупые" санкции не поставят Россию на колени

"Это абсурд. Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени", — заявил политик в интервью, размещенном в таблоиде Bild.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отметил, что санкции в отношении России "только условно" выполняют свои функции.

Напомним, что США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Они включают запрет на въезд в страны ЕС и США ряда российских должностных лиц, замораживание их активов, введение ограничений торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

За последние три года санкции ужесточали и продлевали несколько раз.