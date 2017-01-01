Немецкий телеканал обнаружил "агентов Кремля" среди беженцев в Европе

Немецкий телеканал ZDF показал документальный фильм о том, как российские спецслужбы отправляют в Европу агентов из Чечни, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. Об этом сообщает Lenta.ru.
Лента основана на интервью человека, которого представили бывшим полковником ФСБ, переехавшим в Германию. "Бывший полковник секретной российской службы ФСБ знаком с методами, а также с генералами, несущими ответственность и реализующими планы Кремля по дестабилизации Запада с помощью агентов. В течение 20 лет он служил российскому государству, находясь на втором плане. В конце концов он сбежал из России", — говорится в аннотации к фильму "Холодная война Путина".
По утверждению человека, названного в фильме Игорем, российские спецслужбы якобы направляют в Германию выходцев из Чечни под видом беженцев, которые являются частью российской агентурной сети за рубежом. Они добывают информацию о потенциальных террористах в мусульманских диаспорах в ЕС и участвуют в акциях протеста.
Агенты ФСБ из Чечни, как утверждается, обосновались во многих городах Европы, включая Лондон, Париж, Брюссель и Гамбург.
В фильме говорится о том, что мужчина назвал телеканалу свое настоящее имя и показал документы, подтверждающие, что он является высокопоставленным сотрудником ФСБ. Сами документы при этом не показаны.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательства в дела других стран. 17 января глава МИД РФ Сергей Лавров назвал туфтой и враньем заявления о российской киберугрозе. Недавно Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты сталкиваются с попытками вербовки зарубежными спецслужбами как в США, так и в других странах.
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