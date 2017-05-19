Немецкий журналист поинтересовался у главы "Роснефти", кто в России не боится Сечина

"Хотел поблагодарить вас за вопрос, но не могу, иначе сложится впечатление, что я сам себе его задаю. На самом деле, я не стал бы так переоценивать роль своей личности в истории", — ответил Сечин, передает "Интерфакс".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал не переоценивать его заслуги в развитии компании, чья добыча с начала нулевых увеличилась в десятки раз.

"Есть объективные процессы, которые происходят на рынках сделок по слиянию и поглощению. Мне кажется, во главе угла должна быть эффективность. Эффективность и понимание синергии, которую эти сделки могут принести. А дальше все зависит от вашего профессионализма, терпения, от вашей последовательности, готовности работать. Да, ряд сделок носили ключевой характер. В 1994 году "Роснефть" добывала 4 млн тонн, в прошлом году добыли 278 млн тонн, но не весь этот результат был достигнут за счет сделок, был и органический рост. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что заслуги в росте компании принадлежат и другим менеджерам", — сказал глава "Роснефти".

В это число он включил первого вице-президента компании Эрика Лирона, курирующего внедрение технологий в добыче.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин на просьбу журналиста Znak.com прокомментировать иски Сечина против СМИ, публикующих данные о его высоких доходах и крупных расходах, рекомендовал чиновникам и руководителям государственных структур вести себя скромнее, в том числе главе "Роснефти".

Игорь Сечин в 2004–2011 годах занимал пост председателя совета директоров "Роснефти", а с 2012 года является главным исполнительным директором компании.