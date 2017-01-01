Немцы, голландцы и шведы больше всех полюбили природу Алтая

"МегаФон" подвел итоги активности иностранных визитеров, приезжавших в Алтайский край и Республики Алтай в 2016 году. Итог исследования – европейцев все больше привлекает лето в Сибири.
Гости двух Алтаев приезжали с деловыми поездками, но основной наплыв отмечался в туристических районах. Статистика собиралась с базовых станций, установленных на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", городах-курортах Яровое и Белокуриха, Горно-Алтайске, а также других районов, пользующихся спросом у туристов.
Самым популярными Алтайский край и Республика Алтай стали для гостей из Германии – в 2016 году два региона посетили более 14 000 человек, и это в два раза больше чем годом ранее. Также в пятерке самых частых визитеров Швеция, Китай, Нидерланды и Таджикистан. Всего за год регион посетили иностранные абоненты из 125 стран.
Особый интерес к двум Алтаям наблюдался в летний период с мая по сентябрь, когда из дальнего и ближнего зарубежья ежемесячно приезжали до 29 000 человек. Больше всего красоты природы ценили гости из Швеции, Германии и Китая. За июнь, июль и август только из этих стран в общей сложности прибыло почти 20 000 человек.
Редкие гости – визитеры из экзотических стран. Тем не менее в туристических зонах за 2016 году можно было встретить приезжих из Гондураса, Фиджи, Эфиопии и Реюньона – островной части Франции. Правда, в общей сложности за все лето их было всего четверо.
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