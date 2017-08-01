Необычные снимки из метро

Поездка в метро иногда становится настоящим приключением. Кого только не увидишь в вагонах электричек. Порой начинает казаться, что все люди в экстравагантных нарядах пользуются исключительно метрополитеном.

Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Случаи в метро. Фото: novate.ru. Источник.