Неожиданные и забавные подписи в школьных дневниках

Родителей и учителей всегда смешат наивные и абсурдные школьные сочинения, но и сами учителя могут делать в официальных документах забавные надписи.

Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0. Неожиданные и уморительные подписи в школьных дневниках. Фото: СС0.