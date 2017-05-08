В Барнауле несколько домов остались без воды

В Барнауле в нескольких домах по улицам Балтийская, Взлетная и Шумакова временно отключили воду. Специалисты городского водоканала устраняют повреждения на водопроводе, сообщает сайт администрации Барнаула.
Поврежденным оказался водопровод по ул. Балтийской, 38.
На время ремонтных работ специалисты ограничили водоснабжение в жилых домах по ул.Балтийской, 38, 42а, 44, ул. Взлетной, 39, 41, 48а, 48в, 48д, 48е, ул. Шумакова, 32-40, 44, а также в административном здании по ул.Балтийской, 40 (бойлер).
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