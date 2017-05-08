В Барнауле несколько домов остались без воды

Поврежденным оказался водопровод по ул. Балтийской, 38.

На время ремонтных работ специалисты ограничили водоснабжение в жилых домах по ул.Балтийской, 38, 42а, 44, ул. Взлетной, 39, 41, 48а, 48в, 48д, 48е, ул. Шумакова, 32-40, 44, а также в административном здании по ул.Балтийской, 40 (бойлер).