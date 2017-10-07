Несколько районов Алтайского края завалило снегом как зимой

6 октября в некоторые районы Алтайского края пришла настоящая зима со снегопадами и сугробами. Например, в селе Шарчино Тюменцевского района высота белого покрова составила 25-30 см, сообщили очевидцы в Barnaul22.
Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад в Барнауле. Фото: Иван Балюбаш в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в селе Чарышское. Фото: Алексей Сафронов в vk.com/barneos22.
Последствия снегопада в селе Шарчино Тюменцевского района, 7 октября. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22.
Снегопад 6 октября в Мамонтовском районе. Фото: Sandey Belonosov в vk.com/barneos22.
Сугробы насыпало и в самом Тюменцево, а также местами в Усть-Калманском, Мамонтовском, Топчимхинском и Чарышском районах. От аномалии не спасся и Змеиногорск. Здесь даже техника вышла чистить дороги.
Сейчас снег почти подтаял, но местами так и не смог сойти полностью. В ближайшее время синоптики снегопада не прогнозируют, но зато ночью местами будет до -11 градусов. Днем, по прогнозу, на выходных будет держаться плюсовая температура.
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