Несколько районов Алтайского края завалило снегом как зимой

Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад в Барнауле. Фото: Иван Балюбаш в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в селе Чарышское. Фото: Алексей Сафронов в vk.com/barneos22. Последствия снегопада в селе Шарчино Тюменцевского района, 7 октября. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в селе Шарчино Тюменцевского района. Фото: Алёна Каптелина в vk.com/barneos22. Снегопад 6 октября в Мамонтовском районе. Фото: Sandey Belonosov в vk.com/barneos22.

Сугробы насыпало и в самом Тюменцево, а также местами в Усть-Калманском, Мамонтовском, Топчимхинском и Чарышском районах. От аномалии не спасся и Змеиногорск. Здесь даже техника вышла чистить дороги.

Сейчас снег почти подтаял, но местами так и не смог сойти полностью. В ближайшее время синоптики снегопада не прогнозируют, но зато ночью местами будет до -11 градусов. Днем, по прогнозу, на выходных будет держаться плюсовая температура.