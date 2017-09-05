2 тысячи человек покорили гору Тугая и получили подарки на 2 млн рублей от "Марии-Ра"

3 сентября в Горно-Алтайске состоялось традиционное восхождение на гору Тугая. В нем участвовали более 2 тысяч человек. Генеральным спонсором праздника уже в пятый раз выступила компания "Мария-Ра". В этом году между участниками разыграли подарки и сертификаты на сумму более 2 млн. рублей.
У подножия горы Тугая с раннего утра было многолюдно. Чтобы покорить самую верхнюю точку города, здесь собрались любители спорта всех возрастов. Многие приходили семьями и рассказывали, что восхождение уже стало для них традицией.
Анна Сизых,
участница восхождения:
На праздник я пришла вместе с сыном. Воскресное утро — лучшее время, чтобы с пользой провести его на свежем воздухе. Для нас главное — не победа, а эмоции, которые мы получаем во время восхождения на гору Тугая.
Старт забега объявили в 10 утра и к вершине устремились несколько тысяч участников праздника. Победитель был известен уже через 8 минут 49 секунд. Им в восьмой раз стал Александр Гуляев. Самой быстрой среди девушек оказалась Марина Зятькова. Она преодолела 1150 метров и покорила гору Тугая за 10 минут.
Многие гости праздника участвуют в восхождении каждый год. Владимир Волков пришел к финишу в числе первых.
Владимир Волков,
участник восхождения:
Для меня покорение горы Тугая — это всякий раз проверка себя. С каждым годом я улучшаю свои результаты и в следующий раз надеюсь победить. Свежий воздух, красивые виды и азарт от борьбы, что может быть лучше? К тому же, "Мария-Ра" дарит подарки, что тоже улучшает настроение.
Победители восхождения в подарок от компании "Мария-Ра" получили новые горные велосипеды "Scott Aspect". Всех остальных участников забега на финише наградили медалями, шоколадом и подарочными сертификатами на общую сумму более 2 млн. рублей.
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