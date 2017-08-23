Несколько тысяч действующих коммерческих пилотов могут лишиться свидетельств в РФ

Такая инициатива авиационного ведомства может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов, которые получили образование в частных и государственных училищах. Это может усилить кризис в российской авиационной отрасли, которая уже столкнулась с усилением оттока кадров за рубеж.

В авиационном ведомстве изданию к моменту публикации материала не ответили.

В мае этого года стало известно, что в сфере авиационного образования возник конфликт. Пилоты и другие работники отрасли обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров".

По мнению авторов обращения, российское ведомство без объяснения причин аннулировало свидетельства сотен специалистов. Группа подписавших обращение пилотов назвала происходящее "произволом". Их претензия сводилась к тому, что регулятор может в ближайшее время аннулировать около 1000 летных свидетельств.

В Росавиации тогда пояснили, что ведомство аннулирует лицензии из-за предоставления поддельных данных о подготовке пилотов, например, в случае, если обнаруживает завышение времени налета или фальшивые медицинские справки, пишет "Росбалт".