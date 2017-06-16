Несовершеннолетняя героиня "Пусть говорят" скончалась во время пластической операции

В Москве во время проведения пластической операции скончалась 17-летняя девушка, которая побывала на телешоу "Пусть говорят", где хирург частной клиники пообещал помочь ей устранить врожденный дефект лица, сообщается на сайте столичного главка СКР.
"Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", — пояснили в ведомстве.
Операция проводилась в одной из частных московских клиник, расположенной на Мичуринском проспекте. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Погибшая Екатерина Б. из Ростовской области родилась с синдромом Голденхара, который стал причиной деформации лица. Мать отказалась от нее, и ребенок вырос в детдоме. Девушку пригласили в качестве героини в телешоу "Пусть говорят", где пластический хирург из Москвы пообещал ей провести операцию и устранить дефект.
Следователи провели обыски в медицинском учреждении, пишет bfm.ru.
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