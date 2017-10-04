Несуществующие товары, которые можно встретить только в российских магазинах

На ценниках в магазинах можно встретить этикетки и ценники с несуществующими названиями товаров. Самые смешные и нелепые собраны в этой подборке.

Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Несуществующие товары в магазинах. Фото: fishki.net. Источник.