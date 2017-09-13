Невероятно, но факт: продавец-консультант из Барнаула умудрился обмануть 27 покупателей

Как сообщает краевая прокуратура, молодой человек подходил к покупателям и предлагал приобрести выбранный ими товар со скидкой по более низкой цене. Он пояснял, что для этого необходимо заплатить за товар лично ему, а не в кассу магазина. Продавец обещал оформить заказ на сайте вместе с доставкой на дом.

Невероятно, но парню удавалось промышлять таким образом с февраля по июнь. Следствие раскрыло 27 эпизодов преступной деятельности. Суммы, собранные у покупателей, составили в каждом случае от 4 000 рублей до 125 500 рублей.

Уголовное дело передано в прокуратуру Индустриального района для решения вопроса о направлении в суд.