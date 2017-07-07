В Бразилии невеста разбилась на вертолете по пути на свадьбу

Последние мгновения жизни людей в винтокрылой машине зафиксировала видеокамера телефона.

При крушении вертолета в общей сложности погибли четыре человека: 32-летняя невеста Роземейра Насименто да Силва, ее младший брат, пилот и женщина-фотограф, которая была на шестом месяце беременности. Именно брат сделал сестре подарок в виде вертолета, заплатив за полет 550 долларов, сообщает телеканал 360.

Вертолет стартовал в городе Озаску и через 25 минут полета врезался в склон горы, не долетев до своей цели — Сан-Паулу — менее двух километров. На земле невесту ожидали жених и 300 гостей, приглашенных на свадьбу. Женщина хотела прибыть на бракосочетание экстравагантным способом.

Эксперты, изучившие видеозапись, пришли к выводу, что пилот в условиях отсутствия видимости потерял контроль над машиной. Запаниковал, начал метаться из стороны в сторону вместо того, чтобы следовать показаниям приборов, и врезался в гору, пишет ura.ru.