В Бразилии невеста разбилась на вертолете по пути на свадьбу

В Бразилии невеста погибла при крушении вертолета во время пути на свадьбу.
Последние мгновения жизни людей в винтокрылой машине зафиксировала видеокамера телефона.
При крушении вертолета в общей сложности погибли четыре человека: 32-летняя невеста Роземейра Насименто да Силва, ее младший брат, пилот и женщина-фотограф, которая была на шестом месяце беременности. Именно брат сделал сестре подарок в виде вертолета, заплатив за полет 550 долларов, сообщает телеканал 360.
Вертолет стартовал в городе Озаску и через 25 минут полета врезался в склон горы, не долетев до своей цели — Сан-Паулу — менее двух километров. На земле невесту ожидали жених и 300 гостей, приглашенных на свадьбу. Женщина хотела прибыть на бракосочетание экстравагантным способом.
Эксперты, изучившие видеозапись, пришли к выводу, что пилот в условиях отсутствия видимости потерял контроль над машиной. Запаниковал, начал метаться из стороны в сторону вместо того, чтобы следовать показаниям приборов, и врезался в гору, пишет ura.ru.
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